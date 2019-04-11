Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası 76 Kilo Final Mücadelesinde Yasemin Adar, Avusturyalı Rakibi Martina...

Avrupa Güreş Şampiyonası 76 Kilo Final Mücadelesinde Yasemin Adar, Avusturyalı Rakibi Martina...

1 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası 76 kilo final mücadelesinde Yasemin Adar, Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i 6-1 yenerek altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası 76 Kilo Final Mücadelesinde Yasemin Adar, Avusturyalı Rakibi Martina..., System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası 76 kilo final mücadelesinde Yasemin Adar, Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i 6-1 yenerek altın madalya kazandı. Bu sonuçla Adar, üst üste 4. kez Avrupa şampiyonu oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:59 Kaynak: İHA
Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular! Türkiye'den 57 Ülkeye Tıbbi Cihaz İhracatı Cristiano Ronaldo'nun Yeni Arabasının Fiyatı Dudak Uçuklattı! Gökhan Zan: Yeni Yabancı Kuralına, Galatasaray'ı Nasıl Frenleriz Kuralı Olarak Bakıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 22:12:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası 76 Kilo Final Mücadelesinde Yasemin Adar, Avusturyalı Rakibi Martina...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]