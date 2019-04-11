Avrupa Güreş Şampiyonası 76 Kilo Final Mücadelesinde Yasemin Adar, Avusturyalı Rakibi Martina...
1 saat önce
Avrupa Güreş Şampiyonası 76 kilo final mücadelesinde Yasemin Adar, Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i 6-1 yenerek altın madalya kazandı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:59 Kaynak: İHA
Güreş Şampiyonası 76 kilo final mücadelesinde Yasemin Adar, Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i 6-1 yenerek altın madalya kazandı. Bu sonuçla Adar, üst üste 4. kez Avrupa şampiyonu oldu. - İSTANBUL
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