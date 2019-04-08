Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası Başladı

Avrupa Güreş Şampiyonası Başladı

1 saat önce

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası başladı.

Avrupa Güreş Şampiyonası Başladı, System.String[]
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası başladı.

Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün gündüz seansında erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler ve çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Milli güreşçilerden Mustafa Kaya, Selahattin Kılıçsallayan ve Süleyman Atlı, yarı finale yükselerek madalya maçına çıkmayı garantiledi.

Türkiye'yi 70 kiloda temsil eden Mustafa Kaya, ilk maçında Rumen Evghenii Volcov'u 9-1, çeyrek finalde Ukraynalı Semen Radulov'u 9-4 yendi.

65 kiloda mücadele eden Selahattin Kılıçsallayan, elemelerde Arnavuluk'tan Eriglent Prizreni'yi 12-2, çeyrek finalde Polonyalı Krzysztop Bienkowski'yi 7-1 mağlup etti.

57 kiloda mindere çıkan Süleyman Atlı ise ilk maçında Fransız Zoheir El Ouarraqe'i 11-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale çıktı. Milli güreşçi, çeyrek finalde de Azerbaycanlı Mahir Amiraslanov'u 6-3'le geçmeyi başardı.

Şampiyonanın ilk gününde yarı final müsabakaları akşam seansında yapılacak. Mustafa Kaya, Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev, Selahattin Kılıçsallayan, Ukraynalı Vasyl Shuptar, Süleyman Atlı ise Bulgar Georgi Valentinov Vangelov ile karşılaşacak.

Milli güreşçilerden Fatih Yaşarlı (97 kilo) ve Muhammet Nuri Kotanoğlu (79 kilo) ise çeyrek finalde rakiplerine yenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:05 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barcelona Başkanı, Paul Pogba'ya Paralarının Yetmediğini Açıkladı Beşiktaş'ta Seçim Tarihi Belli Oldu McGregor'ın Skandalları Bitmiyor! Hem Gayrimeşru Çocuk Hem Bar Kavgası Galatasaray'da Belhanda Krizine Fatih Terim Müdahelesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:53:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]