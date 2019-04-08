Avrupa Güreş Şampiyonası Başladı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası başladı.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası başladı.



Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün gündüz seansında erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler ve çeyrek final müsabakaları yapıldı.



Milli güreşçilerden Mustafa Kaya, Selahattin Kılıçsallayan ve Süleyman Atlı, yarı finale yükselerek madalya maçına çıkmayı garantiledi.



Türkiye'yi 70 kiloda temsil eden Mustafa Kaya, ilk maçında Rumen Evghenii Volcov'u 9-1, çeyrek finalde Ukraynalı Semen Radulov'u 9-4 yendi.



65 kiloda mücadele eden Selahattin Kılıçsallayan, elemelerde Arnavuluk'tan Eriglent Prizreni'yi 12-2, çeyrek finalde Polonyalı Krzysztop Bienkowski'yi 7-1 mağlup etti.



57 kiloda mindere çıkan Süleyman Atlı ise ilk maçında Fransız Zoheir El Ouarraqe'i 11-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale çıktı. Milli güreşçi, çeyrek finalde de Azerbaycanlı Mahir Amiraslanov'u 6-3'le geçmeyi başardı.



Şampiyonanın ilk gününde yarı final müsabakaları akşam seansında yapılacak. Mustafa Kaya, Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev, Selahattin Kılıçsallayan, Ukraynalı Vasyl Shuptar, Süleyman Atlı ise Bulgar Georgi Valentinov Vangelov ile karşılaşacak.



Milli güreşçilerden Fatih Yaşarlı (97 kilo) ve Muhammet Nuri Kotanoğlu (79 kilo) ise çeyrek finalde rakiplerine yenildi.

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