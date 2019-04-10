Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Sitil 125 Kiloda Taha Akgül, Finalde Gürcü Geno...
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Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest sitil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:04 Kaynak: İHA
Güreş Şampiyonası erkekler serbest sitil 125 kiloda Taha Akgül
, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
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