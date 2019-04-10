Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Sitil 125 Kiloda Taha Akgül, Finalde Gürcü Geno...

Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Sitil 125 Kiloda Taha Akgül, Finalde Gürcü Geno...

29 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest sitil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Sitil 125 Kiloda Taha Akgül, Finalde Gürcü Geno..., System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest sitil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:04 Kaynak: İHA
Taha Akgül, Spor
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