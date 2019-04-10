Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 125 Kilo Finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi Yenen...
39 dakika önce
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenen Taha Akgül, altın madalya kazandı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:58 Kaynak: AA
Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenen Taha Akgül
, altın madalya kazandı.
Erol Bulut'tan Fiorentina Açıklaması: 6-7 Maçtır Beni Takip Ediyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum
Heerenveen, Riekerink'in Görevine Son Verdi
Erol Bulut'u İsteyen Fiorentina'nın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu!