Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 125 Kilo Finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi Yenen...

Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 125 Kilo Finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi Yenen...

39 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenen Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 125 Kilo Finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi Yenen..., System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenen Taha Akgül, altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:58 Kaynak: AA
Avrupa, Spor
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