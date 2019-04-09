Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 57 Kilo Finalinde Rus Müslim Sadulaev'i Mağlup Eden...
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Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kilo finalinde Rus Müslim Sadulaev'i mağlup eden Süleyman Atlı, altın madalya kazandı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:37 Kaynak: AA
Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kilo finalinde Rus Müslim Sadulaev'i mağlup eden Süleyman Atlı
, altın madalya kazandı.
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