Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 57 Kilo Finalinde Rus Müslim Sadulaev'i Mağlup Eden...

Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 57 Kilo Finalinde Rus Müslim Sadulaev'i Mağlup Eden...

49 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kilo finalinde Rus Müslim Sadulaev'i mağlup eden Süleyman Atlı, altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 57 Kilo Finalinde Rus Müslim Sadulaev'i Mağlup Eden..., System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kilo finalinde Rus Müslim Sadulaev'i mağlup eden Süleyman Atlı, altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:37 Kaynak: AA
Avrupa, Spor
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