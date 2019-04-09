Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 65 Kilo Finalinde Azerbaycanlı Hacı Aliyev'e Yenilen...
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Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 65 kilo finalinde Azerbaycanlı Hacı Aliyev'e yenilen Selahattin Kılıçsallayan, gümüş madalya aldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:01 Kaynak: AA
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