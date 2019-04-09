Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 65 Kilo Finalinde Azerbaycanlı Hacı Aliyev'e Yenilen...

Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 65 Kilo Finalinde Azerbaycanlı Hacı Aliyev'e Yenilen...

20 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 65 kilo finalinde Azerbaycanlı Hacı Aliyev'e yenilen Selahattin Kılıçsallayan, gümüş madalya aldı.

Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 65 Kilo Finalinde Azerbaycanlı Hacı Aliyev'e Yenilen..., System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 65 kilo finalinde Azerbaycanlı Hacı Aliyev'e yenilen Selahattin Kılıçsallayan, gümüş madalya aldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:01 Kaynak: AA
Selahattin Kılıçsallayan, Avrupa, Spor
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