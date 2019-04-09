Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 70 Kilo Finalinde Azerbaycanlı Aghahuseyn...
1 saat önce
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 70 kilo finalinde Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev'i mağlup eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:41 Kaynak: AA
Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 70 kilo finalinde Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev'i mağlup eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı.
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