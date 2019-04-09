Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 70 Kilo Finalinde Azerbaycanlı Aghahuseyn...

Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 70 Kilo Finalinde Azerbaycanlı Aghahuseyn...

1 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 70 kilo finalinde Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev'i mağlup eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası Erkekler Serbest Stil 70 Kilo Finalinde Azerbaycanlı Aghahuseyn..., System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 70 kilo finalinde Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev'i mağlup eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:41 Kaynak: AA
Avrupa, Spor
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