Avrupa Güreş Şampiyonası Kadınlar 50 Kiloda Mücadele Eden Evin Demirhan, Azeri Rakibi Türkan...
54 dakika önce
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan, Azeri rakibi Türkan Nasırova'yı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:15 Kaynak: İHA
Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan
, Azeri rakibi Türkan Nasırova'yı - İSTANBUL
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