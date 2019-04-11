Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası Kadınlar 55 Kiloda Mücadele Eden Bedia Gün, Bronz Madalya Kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası Kadınlar 55 Kiloda Mücadele Eden Bedia Gün, Bronz Madalya Kazandı.

13 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 55 kiloda mücadele eden Bedia Gün, bronz madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası Kadınlar 55 Kiloda Mücadele Eden Bedia Gün, Bronz Madalya Kazandı., System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 55 kiloda mücadele eden Bedia Gün, bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:50 Kaynak: İHA
Avrupa, Spor
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