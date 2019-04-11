Avrupa Güreş Şampiyonası Kadınlar 55 Kiloda Mücadele Eden Bedia Gün, Bronz Madalya Kazandı.
13 dakika önce
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 55 kiloda mücadele eden Bedia Gün, bronz madalya kazandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 55 kiloda mücadele eden Bedia Gün, bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:50 Kaynak: İHA
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