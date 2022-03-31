SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız - Son Dakika

SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız

Ercan ATA/ BUDAPEŞTE (Macaristan), (DHA) - Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Bediha Gün, bronz madalya kazandı.

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde İsveçli Nova Ilona Bergman ile karşılaşan Bediha Gün, rakibini Bergman'ı 5-4 yenerek bronz madalya elde etti. Milli güreşçi Bediha, böylece 4'üncü kez Avrupa üçüncüsü oldu. Bediha Gün 2018, 2019 ve 2020 Avrupa şampiyonlarında da üçüncülük kürsüsünde yer almıştı. Bir süre önce sakatlık geçirdiğini ve ameliyat olduğunu hatırlatan Bediha Gün, 'Ondan sonraki süreç uzun ve zor geçti. Çok inandım, istedim ama şampiyonluk nasip olmadı. Dördüncü kez Avrupa üçüncülüğümü aldım. Ama inanıyorum ki bu durumu Dünya şampiyonluğunda kapatırım' dedi.

Takım halinde olimpiyatlarda şampiyon olmak istediklerini vurgulayan Gün, 'Çok emek verdik. Tüm Türkiye'ye ve aileme teşekkür ediyorum. Yıllardır takım halinde tarih yazmış bir takımız Türk kadınları olarak. Biz buralara alışığız. Biz bunları şampiyonluklara taşımak istiyoruz. Bundan sonra olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz. İnancımız tam, Türk halkının desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz' ifadelerini kullandı.