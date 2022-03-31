SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız

31.03.2022 19:31

SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımızErcan ATA / BUDAPEŞTE (Macaristan), (DHA) - Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Bediha Gün, bronz madalya kazandı.

SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız

Ercan ATA/ BUDAPEŞTE (Macaristan), (DHA) - Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Bediha Gün, bronz madalya kazandı.

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde İsveçli Nova Ilona Bergman ile karşılaşan Bediha Gün, rakibini Bergman'ı 5-4 yenerek bronz madalya elde etti. Milli güreşçi Bediha, böylece 4'üncü kez Avrupa üçüncüsü oldu. Bediha Gün 2018, 2019 ve 2020 Avrupa şampiyonlarında da üçüncülük kürsüsünde yer almıştı. Bir süre önce sakatlık geçirdiğini ve ameliyat olduğunu hatırlatan Bediha Gün, 'Ondan sonraki süreç uzun ve zor geçti. Çok inandım, istedim ama şampiyonluk nasip olmadı. Dördüncü kez Avrupa üçüncülüğümü aldım. Ama inanıyorum ki bu durumu Dünya şampiyonluğunda kapatırım' dedi.

Takım halinde olimpiyatlarda şampiyon olmak istediklerini vurgulayan Gün, 'Çok emek verdik. Tüm Türkiye'ye ve aileme teşekkür ediyorum. Yıllardır takım halinde tarih yazmış bir takımız Türk kadınları olarak. Biz buralara alışığız. Biz bunları şampiyonluklara taşımak istiyoruz. Bundan sonra olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz. İnancımız tam, Türk halkının desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz' ifadelerini kullandı.

SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız
SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız
SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız
SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız
SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız
SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız
SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız
SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız
SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız

YORUMLAR
500
Bediha Gün: 'Olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz' Bediha Gün: 'Olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz' MHP'li Saffet Sancaklı: Türk spor tarihinin en önemli yasası MHP'li Saffet Sancaklı: Türk spor tarihinin en önemli yasası

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Uzmanlar kalp hastaları ve nefes darlığı çeken vatandaşları uyardı! Çöl tozu geliyor
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 20:43:17. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Avrupa üçüncüsü Bediha Gün: Türk kadınları olarak tarih yazmış bir takımız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement