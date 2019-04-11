Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası Kadınlar 59 Kiloda Mücadele Eden Elif Jale Yeşilırmak, Macar Rakibi...

Avrupa Güreş Şampiyonası Kadınlar 59 Kiloda Mücadele Eden Elif Jale Yeşilırmak, Macar Rakibi...

1 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak, Macar rakibi Galambos'u 5-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası Kadınlar 59 Kiloda Mücadele Eden Elif Jale Yeşilırmak, Macar Rakibi..., System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak, Macar rakibi Galambos'u 5-1 yenerek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:38 Kaynak: İHA
Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular! Türkiye'den 57 Ülkeye Tıbbi Cihaz İhracatı CHP Milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun Derbi Planını Açıkladı! Gana'da Hakem Theresa Bremensu'yu Saha Ortasında Dövdüler!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 20:39:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası Kadınlar 59 Kiloda Mücadele Eden Elif Jale Yeşilırmak, Macar Rakibi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]