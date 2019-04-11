Avrupa Güreş Şampiyonası Kadınlar 59 Kiloda Mücadele Eden Elif Jale Yeşilırmak, Macar Rakibi...
1 saat önce
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak, Macar rakibi Galambos'u 5-1 yenerek bronz madalya kazandı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:38 Kaynak: İHA
Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak, Macar rakibi Galambos'u 5-1 yenerek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
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