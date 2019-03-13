Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası'na Doğru

Avrupa Güreş Şampiyonası'na Doğru

1 saat önce

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi son kampını İstanbul'da yapacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası'na Doğru, System.String[]
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi son kampını İstanbul'da yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grekoromen Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında son kamp çalışmalarını 17 Mart- 7 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirecek.

Teknik direktör Salih Bora yönetimindeki kampa dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'in de yer aldığı 42 sporcu katılacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:50 Kaynak: AA

İstanbul, Avrupa, Spor
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