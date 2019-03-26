Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası'na Doğru

Avrupa Güreş Şampiyonası'na Doğru

16 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye, grekoromen stilde 10 sıkletin tamamında madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stilde mindere çıkacak milli sporcular şunlar:

Şerif Kılıç (55 kilo), Kerem Kamal (60 kilo), Rahman Bilici (63 kilo), Atakan Yüksel (67 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo), Fatih Cengiz (77 kilo), Emrah Kuş (82 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Fatih Başköy (97 kilo), Rıza Kayaalp (130 kilo)

Serbest ve Kadın Güreş Milli Takımları'nın kadroları daha önce açıklanmıştı.

Hedef takım halinde derece

Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, Avrupa Şampiyonası'na iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Şampiyonaya kısa bir sürenin kaldığına işaret eden Bora, "Bugün itibarıyla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 10 sporcumuzu belirledik. Romanya'da bizleri çok zorlu rakipler bekliyor. Hedefimiz takım halinde ilk üç sırada yer almak. Güreşçilerimizin şu anki performansları bu hedefe ulaşma konusunda bizleri umutlandırıyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:54 Kaynak: AA

Romanya, Avrupa, Spor
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