Son Dakika Haberleri: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 milli güreşçi yarı finalde
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 milli güreşçi yarı finalde

1 saat önce

İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mindere çıkan 5 milli güreşçiden 3'ü yarı finale yükselmeyi başardı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 milli güreşçi yarı finalde, System.String[]
İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mindere çıkan 5 milli güreşçiden 3'ü yarı finale yükselmeyi başardı. Ahmet Duman, Ömer Faruk Çayır ve Feyzullah Aktürk rakiplerini yenerek isimlerini yarı finale yazdırdı.
57 kiloda Ahmet Duman, ilk turda Polonyalı rakibi Adam Wiezner'i 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Alman rakibi Niklas Stechele'i 11-0 yendi. Milli güreşçi yarı finalde Ukraynalı Kerim Kerymov ile karşılaşacak. 97 kiloda ise Feyzullah Aktürk, Bulgar rakibi Daniel Evtimov'u 11-0 sayı tuşuyla,  çeyrek finalde Ukraynalı Danylo Stasiuk'u 9-0 yendi. Milli güreşçi yarı finalde Macar rakibi Artur Vegh ile karşılaşacak.
70 kiloda mindere çıkan Ömer Faruk Çayır, İspanyol rakibi Andres Vizcanio Pulido'yu 10-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Gürcü rakibi Otari Bagauri'yi 8-5 ve çeyrek finalde de Rus asıllı İsrailli rakibi Raul Zarbaliev'i 13-8 yendi. Milli güreşçi yarı finalde Moldovalı Vasile Diacon ile karşılaşacak.
Öte yandan 79 kiloda Ahmet Batuhan Kış, Moldovalı rakibi Ivan Ichizli'ya karşı 4-2 öndeyken son dakikalarda verdiği puanlarla 8-4 yenildi. 65 kiloda ise Ahmet Salim Yiğit, Fransız rakibi Ahmed Yezza'ya 6-2 mağlup oldu.


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:11 Kaynak: DHA
Spor
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