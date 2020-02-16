Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler 74 kiloda mücadele eden milli sporcu Soner Demirtaş, bronz... - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler 74 kiloda mücadele eden milli sporcu Soner Demirtaş, bronz... - Son Dakika Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler 74 kiloda mücadele eden milli sporcu Soner Demirtaş, bronz...

6 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler 74 kiloda mücadele eden milli sporcu Soner Demirtaş, bronz madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler 74 kiloda mücadele eden milli sporcu Soner Demirtaş, bronz..., System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler 74 kiloda mücadele eden milli sporcu Soner Demirtaş, bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:17 Kaynak: İHA
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