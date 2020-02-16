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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler 74 kiloda mücadele eden milli sporcu Soner Demirtaş, bronz...
6 saat önce
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler 74 kiloda mücadele eden milli sporcu Soner Demirtaş, bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:17 Kaynak: İHA
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler 74 kiloda mücadele eden milli sporcu Soner Demirtaş, bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
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