Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 1 altın 2 gümüş madalya

Polonya 'nın başkenti Varşova 'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp altın madalya kazanarak 10'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu.

Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir