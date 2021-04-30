Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Başar, mezun olduğu okulu ziyaret etti - Son Dakika

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar, mezun olduğu okulu ziyaret etti.

Milli sporcu Başar, antrenörü Zafer Başar ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Sarıbıyık, Başar'ı tebrik ederek Norveç'te düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası için başarı dileklerini iletti.

Sarıbıyık, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin ve mezunlarının elde ettikleri başarılarla göğüslerini kabartmaya devam ettiklerini belirtti.

Başarı halkasının son örneğinin Başar olduğunu aktaran Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"Yine akrabası Dünya Güreş Şampiyonumuz Metehan Başar da üniversitemizin öğrencisiydi. Sakarya'da her spor dalı için büyük bir potansiyel var. Desteklerle daha nice isimler çıkacağına inanıyoruz. Üniversite olarak spor alanında da sahada olduğumuz için +1 Uygulamalı Eğitim Modelimiz yeni sporcuları keşfetmemiz açısından da fayda sağlıyor. 110 civarında milli sporcumuz var. Yunus Emre de mezun olduktan hemen sonra beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladı. Yeni insanların keşfiyle ilgili çalışmalarda destekleri olacağını da düşünüyorum. Mezunumuz başarısıyla bizleri çok mutlu etti. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Yunus Emre Başar da SUBÜ'deki eğitim ortamının kendisine olumlu katkıları olduğunu belirtti.

Özellikle güreş alanında tecrübesi olan hocaların ciddi destek sağladığına işaret eden Başar, "Üniversitemiz her anlamda bizlerin destekçisi oldu ve hem eğitim süreçlerimizi kolaylaştırdı hem de sporcu yönümüzün güçlenmesi için katkı sağladı. Bizlere düşen görev hem sahada yer alan hem de eğitimli bireyler olarak ülkemiz adına daha nice başarılara katkı sağlamak ve bizden sonra gelecek sporculara yol göstermek olacak." ifadesini kullandı.

Rektör Sarıbıyık, günün anısına Başar'a plaket ve hediye takdim etti.