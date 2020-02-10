Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi - Son Dakika Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi

6 saat önce

9 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, unvanını korumak için geldiği Roma'da şampiyonaya çeyrek finalde veda ettiİSTANBUL, - Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde mindere çıkan Doğuş Ayazcı ve Metehan Başar repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazanırken Rıza Kayaalp, Yunus...

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi, System.String[]

9 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, unvanını korumak için geldiği Roma'da şampiyonaya çeyrek finalde veda etti

İSTANBUL, - Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde mindere çıkan Doğuş Ayazcı ve Metehan Başar repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazanırken Rıza Kayaalp, Yunus Emre Başar ve Rahman Bilici ise şampiyonaya veda etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda eleme, ilk tur, çeyrek ve yarı final maçları yapıldı. 55 kiloda mindere çıkan Doğuş Ayazcı, eleme turunda Rus rakibi Vitalii Kabaloev'e 9-4 yenildi. Kabaloev'in finale yükselmesi sebebiyle Ayazcı, repesaj maçına çıkma hakkı kazandı. Milli güreşçi, Rumen Florin Tita ile yarın repesaj mücadelesinde karşı karşiya gelecek. Bu müsabakayı kazanan isim de Gürcü Nugzari Tsurtsumia ile bronz madalya için kozlarını paylaşacak. 87 kiloda ise Metehan Başar ilk turda Estonyalı rakibi Erik Int'i 4 0'la geçerken, çeyrek finalde Ukraynalı Semen Novikov'a 7-2 mağlup oldu. Novikov'un, finale çıkmasıyla Başar, repesaj müsabakasına çıkmaya hakkı elde etti. Metehan Başar, yarın İspanyol Jesus Gasca Fresneda ile mücadele edecek. Bu maçın galibi, Rus Aleksandr Andreevitch Komarov ile bronz madalya mücadelesine çıkacak.

RIZA'DAN ERKEN VEDA

9 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, unvanını korumak için geldiği Roma'da şampiyonaya çeyrek finalde veda etti. 130 kiloda mücadele eden Kayaalp, 5-1 yenildiği Ukraynalı Mykola Kuchmii'nin yarı finalde elenmesiyle repesaj şansını da kaybetti.

63 kiloda Rahman Bilici, ilk turda Bulgar rakibi Nikalas Petrov Sulev'i 9-0 mağlup etti ama çeyrek final karşılaşmasında Rumen Mihai Radu Mihut'a 7-4 mağlup oldu ve elendi. 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar ise Moldovalı rakibi Daniel Cataraga'yı son sayı avantajıyla yenerek eleme turunu geçti fakat Belaruslu Pavel Liakh ile karşılaştığı ilk tur maçını 12-5 kaybederek şampiyonaya veda etti.


Avrupa, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti: Nihat Özdemir istifa
Gençlerbirliği'nden ırkçılık tepkisi! Savcıları göreve davet ettiler Top toplayıcı çocuk, futbolcunun kramponunu tribüne atınca olanlar oldu Rakibiyle çarpışan Coventry forması giyen Callum O'Hare, alnı yarıldığı halde oyundan çıkmadı

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 05:58:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]