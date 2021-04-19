Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Süleyman Atlı ile Süleyman Karadeniz finale yükseldi

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde serbest stilde milli güreşçiler Süleyman Atlı ile Süleyman Karadeniz finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada, serbest stilde Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz, rakiplerini yenerek altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Süleyman Atlı, 57 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı Kamil Kerymov'u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı (3-1) yendi. Milli güreşçi, yarın akşam seansında altın madalya için Rus Nachyn Mongush ile karşılaşacak.

97 kiloda Süleyman Karadeniz, Moldovalı Radu Lefter'i (10-0) sayı tuşuyla, çeyrek finalde Azerbaycanlı Shamil Zubariov'u (6-4), yarı finalde de Gürcü Elizbar Odikadze'yi (7-5) yenerek adını finale yazdırdı. Süleyman Karadeniz, finalde Rus Alikhan Zhabrailov ile mücadele edecek.

70 kiloda Haydar Yavuz, repesaj maçında İngiliz Nicaloe Cojocaru ile karşılaşacak. Haydar Yavuz, rakibini yenerse bronz madalya için Ukraynalı Igor Nykyforuk ile karşı karşıya gelecek.

65 kiloda Hamza Alaca, Türk asıllı Bulgar Ruhan Hüseyin Rasim'e, 79 kiloda Muhammed Nuri Kotanoğlu da Rus Malik Shavaev'e yenilerek elendi.

Taha Akgül mindere yarın çıkıyor

Kariyerinde 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, yarın mindere çıkacak.

Serbest stil 125 kiloda yarışan Taha, ilk turda önemli rakibi dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.

Türkiye'nin 30 sporcuyla katıldığı 25 Nisan Pazar günü sona erecek organizasyon, serbest stil müsabakalarının ardından kadınlar ve grekoromen maçlarıyla devam edecek.