Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadınlar 76 Kiloda Milli Sporcu Yasemin Adar, Altın Madalya Kazandı.
1 saat önce
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya kazandı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:55 Kaynak: AA
Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya kazandı.
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