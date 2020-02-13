Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Rus Ekaterina... - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Rus Ekaterina... - Son Dakika Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Rus Ekaterina...

6 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Rus Ekaterina Bukina'ya yenilerek gümüş madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Rus Ekaterina..., System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Rus Ekaterina Bukina'ya yenilerek gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması: 6-7 tane yeter
VAR'da devrim gibi karar! İtiraz hakkı geliyor Fenerbahçe'de Garry Rodrigues derbide forma giyemeyecek Antalyaspor, Sivasspor'u kupada saf dışı bıraktı

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 04:55:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Rus Ekaterina... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]