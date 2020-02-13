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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Rus Ekaterina...
6 saat önce
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Rus Ekaterina Bukina'ya yenilerek gümüş madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Rus Ekaterina Bukina'ya yenilerek gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL
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