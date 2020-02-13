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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 55 kiloda mindere çıkan Bedia Gün, bronz madalyanın sahibi...
16 dakika önce
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 55 kiloda mindere çıkan Bedia Gün, bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:48 Kaynak: İHA
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 55 kiloda mindere çıkan Bedia Gün, bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
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