Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 55 kiloda mindere çıkan Bedia Gün, bronz madalyanın sahibi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 55 kiloda mindere çıkan Bedia Gün, bronz madalyanın sahibi... - Son Dakika Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 55 kiloda mindere çıkan Bedia Gün, bronz madalyanın sahibi...

16 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 55 kiloda mindere çıkan Bedia Gün, bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 55 kiloda mindere çıkan Bedia Gün, bronz madalyanın sahibi..., System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 55 kiloda mindere çıkan Bedia Gün, bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:48 Kaynak: İHA
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