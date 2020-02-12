Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal 2'nci, Selçuk Can 3'üncü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal 2'nci, Selçuk Can 3'üncü oldu - Son Dakika Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal 2'nci, Selçuk Can 3'üncü oldu

12 dakika önce

İtalya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde ülkemizi temsil eden milli güreşçilerden Kerem Kamaş gümüş, Selçuk Can ise bronz madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal 2'nci, Selçuk Can 3'üncü oldu, System.String[]

İtalya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde ülkemizi temsil eden milli güreşçilerden Kerem Kamaş gümüş, Selçuk Can ise bronz madalya kazandı.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası, 3'üncü gününde yapılan müsabakalar ile devam etti. 20 yaşındaki milli güreşçi Kerem Kamal, rakibi Gevorg Gharibyan'a yenilerek gümüş madalyanın sahibi olurken, 72 kg grekoromen stilde ise milli güreşçi Selçuk Can rakibi (CRO) Dominik Etlinger'i 7-5 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KEREM KAMAL'A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Kerem Kamal'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda; 60 kiloda gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi olan milli sporcumuzu kutluyorum. Ülkemize daha önce şampiyonluklar, sevinçler yaşatan milli sporcumuzun başarısını, gelecek organizasy?onlarda sürdüreceğine olan inancım tamdır. Uluslar arası arenada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuza teşekkür ediyor, bu kıymetli başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."


İtalya, Selçuk, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:03 Kaynak: DHA
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