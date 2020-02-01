Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli kadrolar belli oldu

İtalya'nın başkenti Roma'da 10-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belirlendi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada grekoromen, kadınlar ve serbestte toplam 30 milli güreşçi mindere çıkacak.

Şampiyonada ilk grekoromen stilde müsabakalar yapılacak. Grekoromen Milli Takım 8 Şubat'ta, Kadın Milli Güreş Takımı 10 Şubat'ta ve Serbest Milli Takım da 12 Şubat'ta şampiyona için Roma'ya gidecek.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, daha önce açıklanan Serbest Milli Takımı'yla beraber, mindere çıkacak güreşçiler şunlar:

Grekoromen:

Doğuş Ayazcı (55 kilo), Kerem Kamal (60 kilo), Rahman Bilici (63 kilo), Enes Başar (67 kilo), Selçuk Can (72 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Cenk İldem (97 kilo), Rıza Kayaalp (130 kilo)

Kadınlar:

Evin Demirhan (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Bediha Gün (55 kilo), Mehlika Öztürk (57 kilo), Elif Yanık (59 kilo), Elif Jale Yeşilırmak (62 kilo), Aslı Tuğcu (65 kilo), Kadriye Aksoy (68 kilo), Buse Tosun (72 kilo), Yasemin Adar (76 kilo)

Serbest:

Süleyman Atlı (57 kilo), Hamza Alaca (61 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Batuhan Demirçin (79 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), Süleyman Karadeniz (92 kilo), İbrahim Bölükbaşı (96 kilo), Tanju Gemici (125 kilo)