Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş yarı finale yükseldi - Son Dakika

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş yarı finale yükseldi

21.04.2021 16:47
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş yarı finale yükseldi, System.String[]

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Nesrin Baş yarı finale yükseldi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Nesrin Baş yarı finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 68 kiloda Nesrin Baş ilk turda Polonyalı Viktorya Choluj'u 2-2'den iki puanlık oyun yaptığı için yendi.

Milli güreşçi Nesrin, çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Azerbaycanlı Elis Manolova'yı (7-3) öndeyken tuşla mağlup etti. Yarı finalde ise Nesrin, Avrupa Şampiyonu Dünya Kupası üçüncüsü Rus Khanum Velieva ile karşılaşacak.

Diğer milli güreşçiler ise 55 kiloda Eda Tekin ilk turda Moldovalı Mariana Dragutan'ı (5-2) yendi. Çeyrek finalde ise Hollandalı Jessica Blaszka'ya yenilen Eda, rakibinin finale çıkması durumunda repesaj hakkı elde edecek.

76 kiloda yarışan Ayşegül Özbege ise ilk turda Polonyalı Patricia Sperka'yı (3-1) yendi. Milli güreşçi, çeyrek finalde Fransız rakibi Vanessa Vescan'a yenildi ve repesaj maçı bekleyecek.

50 kiloda Evin Demirhan da ilk turda Avrupa Şampiyonu Ukraynalı Oksana Livach'a çekişmeli bir mücadele sonunda 12-8 yenildi ve rakibi finale çıkarsa repesaj maçında mücadele edecek.

59 kiloda da Elif Yanık, çeyrek finalde Rus rakibi Veronika Chumikova'a yenildi. Elif de repesaj hakkı elde etmeyi bekliyor.

Yarı finaller akşam seansında 18.00'de yapılacak.

Milli Güreşçi, Polonya, Milli, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor


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