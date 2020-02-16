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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz, İsviçreli...
7 saat önce
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer'i mağlup ederek altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:24 Kaynak: AA
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer'i mağlup ederek altın madalya kazandı.
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