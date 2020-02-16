Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz, İsviçreli... - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz, İsviçreli... - Son Dakika Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz, İsviçreli...

7 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz, İsviçreli..., System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Karadeniz, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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