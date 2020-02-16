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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel...
7 saat önce
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
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