Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Atlı finale yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Atlı finale yükseldi - Son Dakika Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Atlı finale yükseldi

6 saat önce

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Avrupa şampiyonu ve dünya 2'ncisi milli güreşçi Süleyman Atlı, dört rakibini yenerek finale yükseldi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Atlı finale yükseldi, System.String[]

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Avrupa şampiyonu ve dünya 2'ncisi milli güreşçi Süleyman Atlı, dört rakibini yenerek finale yükseldi.

Süleyman Atlı, ilk turda Yunan Martidis karşısında hükmen galip gelirken, ikinci turda ABD asıllı Avrupa 2'ncisi Sırp rakibi Steven Micic'i 7-5, çeyrek finalde Avrupa 2'ncisi Rumen rakibi Andre Dukov'u 7-1, yarı finalde ise tecrübeli Ermeni rakibi Mihran Jaburyan'ı 6-3 yenerek finale adını yazdırdı. Atlı, finalde U23 Avrupa 2'ncisi, gençler dünya şampiyonu ve son Ivan Yarigin Turnuvası şampiyonu Rus Azamat Tuskaev ile karşı karşıya gelecek. Milli güreşçi, 2017 yılında Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Azamat Tuskaev'i mağlup ederek U23 Avrupa şampiyonu olmuştu.


Süleyman Atlı, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manchester City, Avrupa kupalarından 2 yıl men edildi
Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu Rıdvan Dilmen: Beşiktaş için bundan sonrası ızdırap Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 03:45:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Atlı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]