Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde iki madalya

Polonya başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Serbest Stilde Süleyman Atlı altın, Süleyman Karadeniz ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye'yi 57 kg'da temsil eden Süleyman Atlı, Ukraynalı Kamil Kerymov'u 11-0, Bulgar Naim Salim Mikyay'ı 3-1 yenerek çıktığı finalde Gençler Avrupa Şampiyonu Rus rakibi Nachyn Mongush'u 6-5 yenerek ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.