Avrupa Güreş Şampiyonası Polonya'da başladı

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası başladı.
Şampiyonanın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek.
Türkiye'yi serbest stilde 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Hamza Alaca, 70 kiloda Haydar Yavuz, 79 kiloda Muhammet Nuri Kotanoğlu, 97 kiloda ise Süleyman Karadeniz temsil ediyor.
Taha ilk turda Petriashvili ile karşılaşacak
Kariyerinde 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, yarın mindere çıkacak.
Serbest stil 125 kiloda yarışan Taha, ilk turda önemli rakibi dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.
Avrupa Güreş Şampiyonası, 25 Nisan Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA
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