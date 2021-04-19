Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz çeyrek finalde Azerbaycanlı Shamil Zubariov'u 6-4 yenerek yarı finale yükseldi. Karadeniz, yarı finalde dünya üçüncüsü Gürcü Elizbar Odikadze ile karşılaşacak.

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