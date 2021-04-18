Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak - Son Dakika

Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak

18.04.2021 22:25
Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak, System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası, Polonya'nın başkenti Varşova'da yarın serbest stil müsabakaları ile başlayacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası, Polonya'nın başkenti Varşova'da yarın serbest stil müsabakaları ile başlayacak. Kadınlar ve grekoromen maçlarıyla devam edecek organizasyon, 25 Nisan Pazar günü tamamlanacak.

Milli güreşçilerin ilk tur rakipleri çekilen kuralar ile belli oldu. Kura sonrası oluşan maç programı şu şekilde:

Yarın, 57 kiloda Süleyman Atlı ilk turu atladı, çeyrek finalde Ukraynalı Kamil Kerymov ile karşılaşacak. Rakibini yenerse yarı finalde Gürcü/Bulgar galibiyle karşılaşacak. 65 kiloda Hamza Alaca ilk turda Türk asıllı Bulgar Ruhan Hüseyin Rasim ile karşılaşacak. 70 kiloda Haydar Yavuz ilk turda Gürcü David Tlashadze ile mücadele edecek. 79 kiloda Muhammed Nuri Kotanoğlu ilk turda Rus rakibi Malik Shavaev ile karşılaşacak. 97 kiloda Süleyman Karadeniz ilk turda Moldovalı Radu Lefter ile karşılaşacak. Rakibini yenerse çeyrek finalde Romen Saritov/ Azerbaycanlı Shamil Zubariov galibiyle mücadele edecek.Salı günü 61 kilola Emrah Ormanoğlu, İtalyan Vincenzo Piroddu ile karşılaşacak. 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, Azerbaycanlı Ashraf Ashirov ile mücadele edecek. 86 kiloda Osman Göçen ilk turda İsviçreli Stefan Reitmuth ile, 92 kiloda Erhan Yaylacı ilk turda Polonyalı Radoslav Marcinkewich ile mücadele edecek. Yine aynı gün 125 kiloda Taha Akgül ilk turda ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak. Rakibini yenerse çeyrek finalde Polonyalı Kamil Kosciolek/ Kosovalı Egzon Shala galibiyle karşılaşacak.

Müsabakalar sabah seansında TSİ 12.30'da başlayacak. Günün yarı finalleri ise saat 19.00'da yapılacak.


Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak

Polonya, Pazar, Nisan, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde elinden bir an olsun düşürmediği çantanın sırrı çözüldü Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde elinden bir an olsun düşürmediği çantanın sırrı çözüldü Dört gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı Dört gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin üssüne roket saldırısı Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin üssüne roket saldırısı Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Annesinin köşe bucak aradığı genç kız, sevgilisinin evinde bulundu Annesinin köşe bucak aradığı genç kız, sevgilisinin evinde bulundu Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İftar öncesi yemek için tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü İftar öncesi yemek için tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü         
22:13
Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğuldu Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğuldu         
21:53
Çanakkale'de koronavirüs vakaları son 2 ayda 26 kat arttı Çanakkale'de koronavirüs vakaları son 2 ayda 26 kat arttı         
21:16
Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz, 'Barbaroslar'a transfer oldu Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz, 'Barbaroslar'a transfer oldu         
20:25
Tartışma sırasında kendisine silah doğrultan babasını defalarca bıçakladı Tartışma sırasında kendisine silah doğrultan babasını defalarca bıçakladı         
19:43
Pakistan'da protestoların bilançosu artıyor! Polis ateş açtı: 3 ölü, 50 yaralı Pakistan'da protestoların bilançosu artıyor! Polis ateş açtı: 3 ölü, 50 yaralı         
19:15
Türk mankene 'Otel odası' soran PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin mesajları ifşa edildi Türk mankene 'Otel odası' soran PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin mesajları ifşa edildi         
17:32
Nüfusunun yarısından fazlasına ikinci doz aşı uygulayan İsrail'de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı Nüfusunun yarısından fazlasına ikinci doz aşı uygulayan İsrail'de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül         
15:27
Koronavirüslü kadın, komşularıyla mantı yaptı! Bütün apartman karantinaya alındı Koronavirüslü kadın, komşularıyla mantı yaptı! Bütün apartman karantinaya alındı         
15:24
Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti         
14:16
Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar         
13:32
"Virüs silah değiştirdi" diyen uzman isimden korkutan sözler: Bu son dalga hiçbirisine benzemiyor         
10:53
Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı         
10:17
Pazartesi günü İstanbul dahil 43 ilde sağanak yağış bekleniyor Pazartesi günü İstanbul dahil 43 ilde sağanak yağış bekleniyor         
09:21
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti         
07:18
Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor         
17:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2021 23:09:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Polonya'da başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei