Avrupa Güreş Şampiyonu altın madalyasını şehit ailelerine armağan etti

İtalya'da düzenlenen 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'nin şampiyonadaki tek altın madalyasını getiren milli sporcu Süleyman Karadeniz'in, Denizli'nin Çivril ilçesindeki baba evinde bayram havası yaşanmıştı. Denizli'ye dönen Süleyman Karadeniz, Rusya'daki milli takım kampının ardından Denizli'de çiçeklerle karşılandı.



İtalya'nın başkenti Roma'da 10-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşen Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'na tek altın madalyayı kazandıran Denizlili Milli Güreşçi Süleyman Karadeniz, milli takım kampının ardından 1 Mart Pazar günü Denizli'ye döndü. Avrupa Şampiyonası ardından yoğun çalışmalar sonrasında yurda dönen başarılı sporcu Çardak Havaalanı'nda Bayram Şit Güreş Eğitim Merkezi sporcuları tarafından çiçeklerle karşılandı. Havaalanı'ndaki karşılamada duygu dolu anlar yaşayan Karadeniz'in yaşadığı gurur ve sevinç gözlerinden okundu.



"Kazandığım madalyayı şehitlerimizin ailelerine armağan ediyorum"



Karşılamadan sonra küçük yaşlarda yetiştiği Bayram Şit Güreş Eğitim Merkezi'ne geçen şampiyon güreşçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nun da katıldığı programda sporcularla kahvaltı yaptı. Burada genç sporcularla şampiyonadaki anılarını paylaşan Karadeniz, "Kazandığım madalyayı şehitlerimizin ailelerine armağan ediyorum, onların yüreklerine bir nebze de olsa su serpmiş olmak istiyorum" dedi.



"Zor günler geçiren ülkemiz için bu başarı moral oldu"



Zor günler geçiren ülkemiz için bu başarının moral olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İbanoğlu, "Avrupa Şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran ve kazandığı altın madalya ile ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran Süleyman Karadeniz'i tebrik ederim. Zor günler geçiren ülkemiz için bu başarı moral oldu. Süleyman Karadeniz'in başarısının genç sporcularımız için bir örnektir" şeklinde ifade etti.



Öte yandan programın ardından Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nde ailesine kavuşan genç sporcu birkaç gün dinlendikten sonra milli takım hazırlık kampı için yeniden yola çıkacak. - DENİZLİ