AGİT, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu - Son Dakika
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AGİT, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu

13.09.2022 18:56
AGİT, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, "Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki düşmanlık derhal durdurulmalı. Diplomatik yollarla bugüne kadar elde edilenler heba edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, "Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki düşmanlık derhal durdurulmalı. Diplomatik yollarla bugüne kadar elde edilenler heba edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid'in iki ülke arasındaki gerginliğe ilişkin görüşlerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Rau, son 18 ayda taraflar arasında bir barış anlaşması sağlanmasına yönelik uzlaşı da dahil elde edilen kazanımlara bu tür çatışmalar zarar verdiği gibi çok sayıda sivilin yaşamını da riske attığını aktardı.

Rau, "Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki düşmanlık derhal durdurulmalı. Diplomatik yollarla bugüne kadar elde edilenler heba edilmemeli." görüşünü paylaştı.

AGİT Genel Sekreteri Schmid, daha fazla can kaybının önlenmesi için çatışmalara son verilmesi gerektiğini belirterek, Teşkilatın bölgede kalıcı barışın sağlanması için yardıma hazır olduğunu kaydetti.???????

Ermenistan provokasyonda bulunmuştu

Ermenistan ordusu dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunmuş, Ermeni birliklerce Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşenmişti. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar başlamıştı.

Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AGİT, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AGİT, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu - Son Dakika
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