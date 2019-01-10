Son Dakika Haberleri: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na Büyükelçi Paçacı Atandı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na Büyükelçi Paçacı Atandı

41 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 2019 yılı Dönem Başkanlığını üstlenen Slovakya, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Mehmet Paçacı'yı atandığını belirtti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na Büyükelçi Paçacı Atandı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 2019 yılı Dönem Başkanlığını üstlenen Slovakya, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Mehmet Paçacı'yı atandığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 2019 yılı Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Slovakya, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Mehmet Paçacı'yı atamıştır. Büyükelçi Paçacı, bu görevi üç dönem sürdüren Doç. Dr. Bülent Şenay'dan devralacaktır" denildi.

Açıklamada, "57 katılımcı devlet ile dünyanın en büyük bölgesel güvenlik kuruluşu olan AGİT'in, siyasi-askeri, ekonomi-çevre ve insani boyutlarındaki faaliyetlerine ülkemiz etkin biçimde katkı sağlamaktadır. Bölgesel istikrarsızlık, düzensiz göç akımları ve artan terör tehditleri gibi günümüz sınamaları bağlamında artış gösteren hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı gibi eğilimlerin önlenmesi bakımından AGİT dahil tüm uluslararası kuruluşların çalışmalarının desteklenmesi Türkiye bakımından önem arz etmektedir" ifadesine yer verdi.

Açıklamada, "Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki çabalarımız çerçevesinde AGİT Dönem Başkanlığının söz konusu ataması tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:57 Kaynak: İHA

Mehmet Paçacı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünal Karaman Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşen CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: Oyunu İstedim

40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu? 'Acun Ilıcalı ile Itır Esen Aşk Yaşıyor' İddialarının Ardından Şeyma'dan Manidar Fotoğraf!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 21:38:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na Büyükelçi Paçacı Atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]