Avrupa Güzeli, film çekimi için Antalya'da - Son Dakika

OCAK ayında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 2020 Miss Europe World'de 50 ülkenin kraliçe adayı arasında 1'inci olan Bulgar asıllı manken Semra Salif, filmde oynamak için Antalya'ya geldi.

2014 yılında İstanbul'da düzenlenen Fashion Week'te podyuma çıkarak adını duyuran, ardından 2020 Miss Europe World yarışmasında kraliçelik tacı takarak Avrupa'nın en güzel kızı unvanını alan Semra Salif, iki farklı film projesinde oynamak için Antalya'ya geldi. Alanya'da konaklayıp set çalışmalarını takip edecek olan Salif, çekimlere başlamak için gün saydığını belirtti. Yakın arkadaşı yönetmen Bülent Pelit'in oyunculuk teklifini kıramadığını anlatan Salif, "Avrupa güzeli seçildikten sonra birçok film ve dizi teklifi aldım. Fakat olumlu cevap vermedim. Bülent Pelit ile uzun süredir arkadaşız. İki film çekeceğini, çekimlerin de Antalya ve çevresinde olacağını söyleyince heyecanla kabul ettim. Değerli oyuncularla aynı sette olmak bana mutluluk verecek" dedi.