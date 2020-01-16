Avrupa Haber Ajansları Birliği, AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'ı kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa Haber Ajansları Birliği, AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'ı kınadı - Son Dakika

Avrupa Haber Ajansları Birliği, AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'ı kınadı

6 saat önce

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanı gözaltına almasını şiddetle kınadı.

Avrupa Haber Ajansları Birliği, AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'ı kınadı, System.String[]

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanı gözaltına almasını şiddetle kınadı.

EANA'dan yapılan açıklamada, Mısır güvenlik güçlerince AA'nın Kahire ofisine düzenlenen baskının şiddetle kınandığı belirtilerek, "EANA, üyesi Anadolu Ajansının ve gazetecilerinin yanındadır. EANA Yönetim Kurulu olarak, demokrasinin temel değerlerine büyük önem veriyor ve özgür gazeteciliği, demokratik toplumların temel taşı olarak görüyoruz. Bu sebeple bu değerlere karşı hareket etmek son derece kınanabilir bir eylem biçimidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, EANA Yönetim Kurulunun, Mısır makamlarının gözaltına alınan gazetecileri derhal serbest bırakması ve gözaltıların yasal dayanakları hakkında uluslararası kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiği görüşünde olduğu kaydedildi.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

AA Kahire ofisine 14 Ocak'ta baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Baskın günü TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti. Dün sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Baskının nedeni açıklanmamıştı.

Kahire, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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