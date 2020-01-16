Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının... - Son Dakika

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının...

6 saat önce

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının..., System.String[]

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz
Avrupa Haber Ajansları Birliği, AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'ı kınadı Ürdün Kralı'ndan Türkiye eleştirisi: Biz AB'yi Suriyeli göçmenler üzerinden tehdit etmiyoruz İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor

Son Dakika Haberleri
15:33 Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı - Son Dakika
15:32 Sağlık Bakanı Koca, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine kıdem şartı... - Son Dakika
15:32 Trabzon'da "Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
15:32 Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem, Konya şampiyonu filenin sultanlarını kabul etti - Son Dakika
15:30 Savunma sanayisi firmaları Manisa'da buluştu - Son Dakika
15:09 İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika
14:50 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 15:34:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]