Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansının Kahire ofisine... - Son Dakika

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Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansının Kahire ofisine...
6 saat önce
Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansının Kahire ofisine düzenlediği baskını şiddetle kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:14 Kaynak: AA
Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansının Kahire ofisine düzenlediği baskını şiddetle kınadı.
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