Avrupa Haber Ajansları Birliğinden Google'a telif hakları uyarısı

Avrupa Haber Ajansları Birliğince (EANA), Fransa pazarını domine eden arama motoru Google'ın bu hakimiyetini kötüye kullanmaya çalıştığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Anadolu Ajansının (AA) da üyesi olduğu EANA'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) telif hakları kararnamesini hayata geçiren ilk ülke Fransa'daki dijital medya ile Google arasında yaşanan soruna işaret edildi.

Açıklamada, "Google firmasının, Fransız haber kurumlarının, yayıncılara adil ödemeleri önlemek amacıyla içeriklerini ücretsiz olarak sunma zorunluluğu getirerek, gelirlerini ve bağımsızlıklarını etkileyen bir emsal oluşturmaya çalıştığı" vurgulandı.

EANA'nın kaliteli gazeteciliği ön plana çıkarmak için yeni telif hakları kararnamesinin öngördüğü adil ekonomik uygulamalara inandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EANA, Google'ın yayıncıları baskı altına alma planlarını protesto eden Fransız ve Avrupalı ??yayıncıların pozisyonunu güçlü şekilde desteklemektedir. Avrupa Parlamentosu (AP), halkın en kaliteli haberlere erişebilmesini ve içerikleri çevrim içi ortamda kullanıldığında haber yayıncılarına ve ajanslarına ödeme yapılmasını sağlayan Telif Hakkı Yönergesini kabul etti. EANA, Avrupalı ??medya tüketicilerinin çok çeşitli, yüksek kaliteli gazeteciliğe erişim hakkına sahip olduğuna inanıyor. Küresel haber alma ağının ön saflarında yer alan Avrupalı ??haber ajansları, demokratik toplumların bu öncelikli talebini karşılayabilen bir medya endüstrisini korumak için sesini yükseltiyor. EANA'nın bakış açısına göre, Google, Avrupa Telif Hakkı Yönergesinin ruhuna uygun hareket ederse, ilgili tüm taraflar arasında bir kazan-kazan durumu yaratır."