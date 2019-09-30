Son Dakika Haberleri: Avrupa Haber Ajansları Birliğinden Google'a telif hakları uyarısı
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Avrupa Haber Ajansları Birliğinden Google'a telif hakları uyarısı

19 dakika önce

Avrupa Haber Ajansları Birliği, Fransa pazarını domine eden Google'ın bu ülkedeki telif hakları kararnamesine aykırı hareket ettiği değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Haber Ajansları Birliğinden Google'a telif hakları uyarısı, System.String[]

Avrupa Haber Ajansları Birliği, Fransa pazarını domine eden Google'ın bu ülkedeki telif hakları kararnamesine aykırı hareket ettiği değerlendirmesini yaptı.

Fransa, Avrupa, Google, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:46 
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