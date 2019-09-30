Avrupa Haber Ajansları Birliğinden Google'a telif hakları uyarısı
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Avrupa Haber Ajansları Birliği, Fransa pazarını domine eden Google'ın bu ülkedeki telif hakları kararnamesine aykırı hareket ettiği değerlendirmesini yaptı.
Avrupa Haber Ajansları Birliği, Fransa pazarını domine eden Google'ın bu ülkedeki telif hakları kararnamesine aykırı hareket ettiği değerlendirmesini yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:46
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