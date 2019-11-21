Son Dakika › Dünya › Avrupa Halk Partisi (EPP) başkanlığına AB Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi - Son Dakika Dünya
Avrupa Halk Partisi (EPP) başkanlığına AB Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi
6 saat önce
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Kurulu yapıldı.
EPP'nin 40 ülkeden temsilcisinin oy kullandığı genel kurulda, başkanlığa yüzde 93 oy oranıyla tek aday gösterilen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Kurulu yapıldı.
EPP'nin 40 ülkeden temsilcisinin oy kullandığı genel kurulda, başkanlığa yüzde 93 oy oranıyla tek aday gösterilen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:04
Azil sürecinde yeni gelişme: Trump'ı en fazla kaygılandıran tanık ifade verecek Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki: İkiyüzlü tutumunun yeni bir örneği Azil soruşturmasının kilit ismi tek tek anlattı: Ukrayna'ya baskı talimatını Trump verdi BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e çağrı: Yasa dışı yerleşime son verin