Son Dakika Haberleri: Avrupa Halk Partisi (EPP) başkanlığına AB Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi
Son Dakika Dünya Avrupa Halk Partisi (EPP) başkanlığına AB Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi - Son Dakika Dünya

Avrupa Halk Partisi (EPP) başkanlığına AB Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi

6 saat önce

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Kurulu yapıldı. EPP'nin 40 ülkeden temsilcisinin oy kullandığı genel kurulda, başkanlığa yüzde 93 oy oranıyla tek aday gösterilen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi.

Avrupa Halk Partisi (EPP) başkanlığına AB Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi, System.String[]

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Kurulu yapıldı.


EPP'nin 40 ülkeden temsilcisinin oy kullandığı genel kurulda, başkanlığa yüzde 93 oy oranıyla tek aday gösterilen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi.

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Avrupa Birliği, Hırvatistan, Donald Tusk, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:04 
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