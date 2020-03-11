Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle Haziran ayına ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle Haziran ayına ertelendi - Son Dakika Spor

Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle Haziran ayına ertelendi

6 saat önce

Uluslararası Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 13-21 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenmesi planlanan turnuva, sağlık tedbirleri doğrultusunda 13-21 Haziran'a alındı.

Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle Haziran ayına ertelendi, System.String[]

Uluslararası Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 13-21 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenmesi planlanan turnuva, sağlık tedbirleri doğrultusunda 13-21 Haziran'a alındı.

Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:41 
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