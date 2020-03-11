Son Dakika › Spor › Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle Haziran ayına ertelendi - Son Dakika Spor
Avrupa Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle Haziran ayına ertelendi
6 saat önce
Uluslararası Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 13-21 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenmesi planlanan turnuva, sağlık tedbirleri doğrultusunda 13-21 Haziran'a alındı.
Uluslararası Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 13-21 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenmesi planlanan turnuva, sağlık tedbirleri doğrultusunda 13-21 Haziran'a alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:41
Son Dakika Yakaladığı yılanı doğaya salarken elini ısırdı Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu