Son Dakika Haberleri: Avrupa Halter Şampiyonası'na geri sayım

Avrupa Halter Şampiyonası'na geri sayım

1 saat önce

2019 Avrupa Halter Şampiyonası, 6-13 Nisan tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenlenecek.

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2019 Avrupa Halter Şampiyonası, 6-13 Nisan tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenlenecek.

İlk olarak 1896 yılında düzenlenen turnuvanın tarihinde şu ana kadar dağıtılan toplam 2.633 madalyanın yaklaşık yarısı (1.299), Avrupa halterinin en büyük beş ülkesi arasında paylaşılmış durumda. Tarihte en fazla altın madalyaya sahip ülke, 202 sporcusuyla şampiyonluk elde eden Sovyetler Birliği iken; toplam madalya sayısında ise 393 madalyalı Bulgaristan başı çekiyor.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 66 altın, 37 gümüş ve 42 bronz madalya elde eden Türkiye'nin en başarılı sporcusu, toplam 10 altın madalyası bulunan Halil Mutlu. Altı şampiyonluğa sahip Nurcan Taylan ise kadın halterciler arasında en başarılı isim konumunda. 1996, 1997 ve 2004 yıllarında 16'şar altın madalya ile tarihinin en başarılı Avrupa Halter Şampiyonası'nı geçiren Türkiye, 2006 ve 2018 yıllarında ise doping soruşturmaları sebebiyle turnuvaya katılmaktan men edilmişti.

Türkiye bu yıl turnuvada 10'ar kadın ve erkek olmak üzere 20 halterciyle madalya mücadelesi verecek. Kafilede yer alan kadın ve erkek sporcular şöyle:


Kadınlar


45 kilo: Şaziye Erdoğan ve Ayşe Doğan

49 kilo: Pelinsu Bayav

55 kilo: Ayşegül Çoban Başol

59 kilo: Ayşegül Çakın

64 kilo: Nuray Levent ve Berfin Altun

76 kilo: Dilara Narin ve Rabia Kaya

+87 kilo: Melike Günal


Erkekler


55 kilo: Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin

61 kilo: Ferdi Kardal ve Bünyamin Sezer

67 kilo: Daniyar İsmayilov

73 kilo: Muhammed Furkan Özbek ve Ramazan İlhan

81 kilo: Celil Erdoğdu

96 kilo: İbrahim Arat

102 kilo: Resul Elvan

2019 Avrupa Halter Şampiyonası'nı bir hafta boyunca Eurosport ekranlarından naklen takip edebilirsiniz.


İstatistik: Şevket F. ERBAY


Grafik: Serhat ÇETİN
Kaynak: EuroSport.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:23 

Gürcistan, Avrupa, Spor
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