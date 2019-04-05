Avrupa Halter Şampiyonası'na geri sayım

2019 Avrupa
Halter Şampiyonası, 6-13 Nisan tarihleri arasında Gürcistan
'ın Batum
şehrinde düzenlenecek.
İlk olarak 1896 yılında düzenlenen turnuvanın tarihinde şu ana kadar dağıtılan toplam 2.633 madalyanın yaklaşık yarısı (1.299), Avrupa halterinin en büyük beş ülkesi arasında paylaşılmış durumda. Tarihte en fazla altın madalyaya sahip ülke, 202 sporcusuyla şampiyonluk elde eden Sovyetler Birliği
iken; toplam madalya sayısında ise 393 madalyalı Bulgaristan
başı çekiyor.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda 66 altın, 37 gümüş ve 42 bronz madalya elde eden Türkiye
'nin en başarılı sporcusu, toplam 10 altın madalyası bulunan Halil Mutlu. Altı şampiyonluğa sahip Nurcan Taylan ise kadın halterciler arasında en başarılı isim konumunda. 1996, 1997 ve 2004 yıllarında 16'şar altın madalya ile tarihinin en başarılı Avrupa Halter Şampiyonası'nı geçiren Türkiye, 2006 ve 2018 yıllarında ise doping soruşturmaları sebebiyle turnuvaya katılmaktan men edilmişti.
Türkiye bu yıl turnuvada 10'ar kadın ve erkek olmak üzere 20 halterciyle madalya mücadelesi verecek. Kafilede yer alan kadın ve erkek sporcular şöyle:
Kadınlar
45 kilo: Şaziye Erdoğan ve Ayşe Doğan
49 kilo: Pelinsu Bayav
55 kilo: Ayşegül Çoban Başol
59 kilo: Ayşegül Çakın
64 kilo: Nuray Levent ve Berfin Altun
76 kilo: Dilara Narin ve Rabia Kaya
+87 kilo: Melike Günal
Erkekler
55 kilo: Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin
61 kilo: Ferdi Kardal ve Bünyamin Sezer
67 kilo: Daniyar İsmayilov
73 kilo: Muhammed Furkan
Özbek ve Ramazan İlhan
81 kilo: Celil Erdoğdu
96 kilo: İbrahim Arat
102 kilo: Resul Elvan
2019 Avrupa Halter Şampiyonası'nı bir hafta boyunca Eurosport
ekranlarından naklen takip edebilirsiniz.
İstatistik: Şevket F. ERBAY
Grafik: Serhat ÇETİN