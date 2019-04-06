Son Dakika Haberleri: Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 Kiloda Şaziye Erdoğan Silkmede 88 Kilo ile Gümüş Toplamda da 163...

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 Kiloda Şaziye Erdoğan Silkmede 88 Kilo ile Gümüş Toplamda da 163...

48 dakika önce

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda Şaziye Erdoğan silkmede 88 kilo ile gümüş toplamda da 163 kilo ile altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 Kiloda Şaziye Erdoğan Silkmede 88 Kilo ile Gümüş Toplamda da 163..., System.String[]
Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda Şaziye Erdoğan silkmede 88 kilo ile gümüş toplamda da 163 kilo ile altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:33 Kaynak: İHA

Avrupa, Spor
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