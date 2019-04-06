Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 Kiloda Şaziye Erdoğan Silkmede 88 Kilo ile Gümüş Toplamda da 163...
48 dakika önce
Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda Şaziye Erdoğan silkmede 88 kilo ile gümüş toplamda da 163 kilo ile altın madalyanın sahibi oldu.
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Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda Şaziye Erdoğan silkmede 88 kilo ile gümüş toplamda da 163 kilo ile altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:33 Kaynak: İHA
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