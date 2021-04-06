Avrupa Halter Şampiyonası'nda Daniyar İsmayilov'dan iki altın madalya
06.04.2021 21:56
Olimpik milli sporcu Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 160 ve toplamda 341 kilo kaldırarak iki altın madalya kazandı.
Olimpik milli sporcu Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 160 ve toplamda 341 kilo kaldırarak iki altın madalya kazandı.
Akşam seansında podyuma çıkan Daniyar Ismayilov, koparmada 160 kilo ile Büyükler Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Silkmede ise 181 kilo kaldırarak 6'ncı olan İsmayilov toplamda ise 341 kiloya ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla milli halterci, Avrupa Halter Şampiyonası'nı bir Avrupa rekoru kırarak, iki altın madalya ile tamamladı.
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