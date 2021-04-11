Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya - Son Dakika

Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya

11.04.2021 20:14
Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya, System.String[]

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Melike Günal, koparmada 108 kilogram ile bronz, silkmede 135 kilogramda bronz olmak üzere toplamda 243 kilogram ile Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Melike Günal, koparmada 108 kilogram ile bronz, silkmede 135 kilogramda bronz olmak üzere toplamda 243 kilogram ile Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde kadınlar kategorisi +87 kiloda Türkiye'yi temsil eden Melike Günal, koparmada 108 kilo ile bronz, silkmede 135 kilo ile bronz, toplamda ise 243 ile Büyükler Avrupa üçüncüsü oldu.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nı milliler 4 altın, 2 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlıların kazandığı madalyalar şu şekilde:

72 kilo Daniyar Ismailov 2 altın

67 kilo Muhammet Furkan Özbek 1 bronz 2 altın

61 kilo Berfin Altun 1 bronz

+87 kilo Melike Günal 3 bronz

81 kilo Rabia Kaya 1 bronz

55 kilo Sümeyye Kentli 1 bronz

55 kilo Muammer Şahin 1 gümüş

61 Kilo Ferdi Hardal 1 bronz

45 kilo Melisa Güneş, 1 gümüş 2 bronz

49 kilo Şaziye Erdoğan 1 bronz(

İHA)

Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya
Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya
Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya
Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya

Milli Sporcu, Moskova, Halter, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Halter Şampiyonası'nda Melike Günal'dan 3 madalya - Son Dakika Spor


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