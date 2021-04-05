Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.
05.04.2021 21:35
Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.
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