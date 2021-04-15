Avrupa Halter Şampiyonasında üçüncü olan Şaziye Erdoğan, Vali Becel'i ziyaret etti
15.04.2021 15:43
Rusya'nı n başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Halter Avrupa Şampiyonasında 49 kilogram silkmede Avrupa üçüncüsü olan Şaziye Erdoğan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.
Rusya'nı n başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Halter Avrupa Şampiyonasında 49 kilogram silkmede Avrupa üçüncüsü olan Şaziye Erdoğan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Halter Avrupa Şampiyonasında 49 kg silkmede Türkiye'yi temsil eden ve burada Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan milli sporcu Şaziye Erdoğan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti. Vali Becel, Avrupa üçüncüsü olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Şaziye Erdoğan'ı tebrik ederken başarılarının devamını diledi. - NEVŞEHİR
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