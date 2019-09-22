Kırklareli Valiliği ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğünce "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünde başlayan, 2 kilometrelik parkurda yapılan yürüyüşe, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, insan sağlığı açısından 7'den 77'ye herkesin yürümesini istedi.

"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yaptıklarını ifade eden Bilgin, herkesi spora teşvik etmek istediklerini belirtti.

Diğer spor türlerine göre yürüşün daha önemli olduğunu anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Yürüyüş sporu insan için en önemli spor. Farklı spor alanlarıyla ilgili her ne kadar istesek de bazen imkansızlıklar, bazen de zaman nedeniyle yapamayabiliyoruz. Ama yürüyüş her yaşta 7'den 77'ye herkesin yapabileceği bir spor. Sağlık açısından da en sağlıklı spor, hepimizin yürümesi önemli. Farkındalık oluşturmak için bugün yürüdük. Katılım sağlayan en gencinden en yaşlısına kadar herkese teşekkür ediyorum. İlimiz bu konularda zaten çok duyarlı. hem yaşam kalitesi yönüyle, hemde sosyal ve sportif etkinliklere katılım konusunda en yüksek duyarlılığı gösteriyor."